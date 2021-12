“Wonderboy van Oostenrijkse politiek” en voormalige kanselier Kurz trekt zich volledig terug uit politiek

“Vandaag begint een nieuw hoofdstuk in mijn leven. Ik kan terugblikken op een politieke carrière van tien jaar. Daar ben ik zeer dankbaar voor”, zo klonk het. “Maar de beschuldigingen van corruptie en de geboorte van mijn zoon hebben mij doen inzien dat er belangrijker zaken zijn in het leven.”

Manipulatie van peilingen met overheidsgeld

Na beschuldigingen van corruptie stapte Kurz in oktober op als Oostenrijks kanselier. Hij wordt ervan beschuldigd overheidsgeld te hebben gebruikt om peilingen te manipuleren in zijn voordeel, waardoor hij leider van de partij ÖVP kon worden en daarmee ook bondskanselier. Partijgenoot Alexander Schallenberg volgde hem op als kanselier.

“Ibizaschandaal”

Er loopt ook een onderzoek naar Kurz vanwege zijn mogelijk valse getuigenis over het Oostenrijkse corruptieschandaal dat bekendstaat als “Ibizaschandaal”. Die zaak draait om de partijleider van de extreemrechtse partij FPÖ, Heinz-Christian Strache. Van hem is een op Ibiza opgenomen video verschenen waarin de indruk wordt gewekt dat hij tot corruptie bereid was. Op het moment van het schandaal was Strache vicekanselier in de regering van Kurz. Strache werd in augustus veroordeeld tot vijftien maanden voorwaardelijk.