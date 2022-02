‘Wonder Of The Seas’, het grootste cruiseschip ter wereld, is klaar om uit te varen

De ‘Wonder Of The Seas’, ‘s werelds grootste cruiseschip, begint op 4 maart aan haar maidentrip van Fort Lauderdale in Florida naar het Caribisch gebied. Het schip werd gebouwd in opdracht van Royal Caribbean. Na in totaal negen jaar ontwikkelen en bouwen, is het schip nu klaar om uit te varen.

De ‘Wonder Of The Seas’ wordt het grootste cruiseschip ter wereld genoemd. Dat is niet onterecht. Het schip is 360 meter lang en heeft niet minder dan 18 dekken en wel 8 themagebieden. Ongeveer 6.988 gasten zullen tijdens hun verblijf kunnen genieten van een tokkelbaan, een reusachtig zwembad, een bioscoopscherm en zelfs van de “hoogste glijbaan ter zee”. Ook zullen er telkens ongeveer zo’n 2.300 bemanningsleden en personeel aan boord zijn.

“Van planning tot levering hebben we onze expertise binnen Royal Caribbean gebruikt, samen met suggesties van onze gasten en feedback van reispartners, om iets te creëren dat echt indrukwekkend is”, vertelde Mark Tamis, senior vicepresident Hotel Operations van de cruisemaatschappij aan CNN Travel. Ze hebben kosten noch moeite gespaard om ervoor te zorgen dat de ‘Wonder Of The Seas’ een succes zou worden, aldus Tamis.

Activiteiten en restaurants

De passagiers van ‘Wonder Of The Seas’ kunnen genieten van bijna 30 activiteiten, waaronder verschillende thrillparken voor jong en oud, winkelboetiekjes, fitnesscentra en spa’s, een casino, een minigolf en water- en kunstschaatsshows. Het schip biedt keuze uit meer dan 20 restaurants met verschillende smaken over de hele wereld. Ook zullen de gasten terecht kunnen in vijftien bars en lounges voor een drankje of een cocktail en zal het schip beschikken over een eigen Starbucks.

Vanaf mei zal de ‘Wonder Of The Seas’ de wereld rond reizen, met onder andere Barcelona en Rome als bestemming. De zeven nachten durende reis vanuit Fort Lauderdale zal 800 dollar (of 710 euro) per persoon kosten.

(Tekst gaat verder onder de foto’s)

Volledig scherm Het schip biedt keuze uit meer dan 20 restaurants met verschillende smaken over de hele wereld. Ook zullen de gasten terecht kunnen in vijftien bars en lounges voor een drankje of een cocktail en zal het schip beschikken over een eigen Starbucks. © RV

Volledig scherm Wonder Of The Seas is 360 meter lang en heeft niet minder dan 18 dekken en wel 8 themagebieden. Er zal plaats zijn voor ongeveer 6.988 gasten. © RV

Een sector onder vuur

Normaal zou de ‘Wonder Of The Seas’ in 2021 al begonnen zijn met uitvaren, maar de pandemie veroorzaakte veel vertragingen. De afgelopen twee jaar heeft de cruisesector, net zoals vele andere, enorm onder druk gestaan als gevolg van het coronavirus. Ook wanneer er toch opnieuw gereisd mocht worden, werd reizen met een cruiseschip enorm afgeraden wegens het grote besmettingsgevaar.

Nu de coronacijfers de goede richting beginnen uitgaan, kan de industrie weer uitvaren. Al blijven de coronamaatregelen er zeker van kracht. De meeste cruisemaatschappijen eisen bijvoorbeeld dat passagiers gevaccineerd zijn voordat zij aan boord van hun schip gaan, met uitzondering van kinderen onder de 12 jaar.

Volledig scherm Het schip biedt keuze uit meer dan 20 restaurants met verschillende smaken over de hele wereld. Ook zullen de gasten terecht kunnen in vijftien bars en lounges voor een drankje of een cocktail en zal het schip beschikken over een eigen Starbucks. © RV

Volledig scherm Wonder Of The Seas is 360 meter lang en heeft niet minder dan 18 dekken en wel 8 themagebieden. Er zal plaats zijn voor ongeveer 6.988 gasten. © RV

Volledig scherm Wonder Of The Seas is 360 meter lang en heeft niet minder dan 18 dekken en wel 8 themagebieden. Er zal plaats zijn voor ongeveer 6.988 gasten. © RV

Volledig scherm Wonder Of The Seas is 360 meter lang en heeft niet minder dan 18 dekken en wel 8 themagebieden. Er zal plaats zijn voor ongeveer 6.988 gasten. © RV