Wolvenprobleem wordt groter, vreest Nationale Park in Nederland

Het wolvenprobleem in de Hoge Veluwe wordt "alleen maar groter", zegt hoofd bedrijfsvoering Jakob Leidekker. "We zijn niet tegen de wolf, maar we vragen ons af of wolven in een drukbevolkt land als Nederland wenselijk zijn. Voor wat betreft het park denken we dat de moeflons (kleinste wilde schaap in Europa, red.) en andere dieren door de komst van de wolf zullen verdwijnen. Dat heeft grote gevolgen voor de biodiversiteit. We willen dat het mogelijk wordt de wolf tijdelijk of langdurig te weren."