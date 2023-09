“Wolven vormen geen gevaar voor vee en mensen in Europa”

De groeiende wolvenpopulatie in bepaalde delen van Europa vormt geen gevaar voor vee of mensen. Dat zegt het Wereld Natuur Fonds (WWF) in een reactie op een uitspraak van Europees Commissievoorzitter Ursula von der Leyen.

Von der Leyen overweegt de wetgeving die de wolf beschermt, aan te passen en riep de Europese lidstaten vorige week op om “waar nodig” actie te ondernemen. In een open brief uit WWF nu haar bezorgdheid over de “misleidende informatie” die zo over de wolven wordt verspreid.

De dieren “zien mensen niet als prooien” en “dodelijke confrontaties” zijn uitzonderlijk, benadrukt de ngo. “De bewering dat de groeiende wolvenpopulatie gevaarlijk is, is niet gestoeld op wetenschappelijke kennis”, klinkt het. “Bovendien is de schade op boerderijen veelal gelinkt aan een gebrek aan gepaste beveiliging of fysieke bescherming.”

Richtlijnen

Volgens de milieuorganisatie zijn er Europese en nationale richtlijnen en hulpmiddelen beschikbaar om de economische schade door de wolven te voorkomen en compenseren. WWF wijst onder meer op het trainen van honden om kuddes te beschermen, het opleiden van boeren en hulpmiddelen en technische oplossingen om wolven af te schrikken.

Bovendien staan de Europese richtlijnen voor overheidssteun in de landbouwsector toe dat landbouwers volledig vergoed worden voor schade aangericht door beschermde diersoorten, zoals wolven. Dat betekent dat investeringskosten om schade van wolven te voorkomen, bijvoorbeeld via elektrische hekken, ook vergoed worden. “Die mogelijkheden worden momenteel onvoldoende benut”, klinkt het.

“Wolven zijn deel van het natuurlijk erfgoed in Europa en spelen een vitale rol in het behouden van het ecosysteemevenwicht en de biodiversiteit. De terugkeer van de wolf is een aanzienlijk instandhoudingssucces dat niet in gevaar mag worden gebracht”, aldus WWF.

KIJK. Nederlander ziet hoe schapenboer wordt aangevallen door wolf: