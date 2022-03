Wolken verborgen kilometerslange Russische konvooi, maar nieuwe satellietbeelden tonen dat het nu verspreid staat rond Kiev

Tesla betaalt loon Oekraïense werknemers die land verdedigen door

Autoproducent Tesla betaalt Oekraïense werknemers die gevraagd worden om terug te keren naar hun land om dat te verdedigen tegen de Russen zeker drie maanden loon door. Dat meldt de Amerikaanse zakenzender CNBC, die een e-mail van het bedrijf aan werknemers in Europa, het Midden-Oosten en Afrika, in handen heeft. Uit de mail kon niet opgemaakt worden of de regeling ook geldt voor medewerkers elders. Tesla is niet in Oekraïne zelf actief.

9 maart