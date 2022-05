Woeste basketbalcoach maakt indruk met speech over bloedbad Texas: “Het is genoeg geweest!”

Poolse president beschul­digt Duitse regering van woordbreuk over pantser­voer­tui­gen

De Poolse president Andrzej Duda heeft de Duitse regering ervan beschuldigd dat die haar belofte niet nagekomen is over de levering van pantservoertuigen aan zijn land. Duda kwam in een interview met tv-zender Die Welt, in de marge van het Wereld Economisch Forum (WEF) in Davos, terug op een belofte van Berlijn om pantservoertuigen te leveren. Polen zou daarmee pantservoertuigen kunnen vervangen die het aan Oekraïne leverde. "Ze zijn die belofte niet nagekomen", zei Duda. "En eerlijk: we zijn daarover heel ontgoocheld."

24 mei