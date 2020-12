Woedende kiesambtenaar Georgia eist dat Trump stopt aanhangers op te hitsen: “Hier gaan doden vallen”

“Ik ga mijn best doen mezelf in de hand te houden”, zo waarschuwde een zichtbaar boze Sterling de aanwezige pers meteen bij aanvang. Om daarna met een dramatische pauze tussen elk woord te benadrukken: “Het. is. allemaal. te. ver. gegaan. Allemaal.”

Sterling gaf daarna enkele voorbeelden van de doodsbedreigingen die kiesmedewerkers vandaag de dag te verwerken krijgen van Trumps aanhangers, waarbij sommigen oproepen hen “dood te schieten”. “Een technische medewerker, een twintiger, krijgt doodsbedreigingen en een strop toegestuurd, met de boodschap dat hij opgehangen moet worden voor verraad. Omdat hij een rapport over de uitslagen heeft doorgestuurd. Dit moet stoppen!”

Trump was de eerste Republikein in 28 jaar die Georgia niet kon winnen, een feit dat volgens de president enkel en alleen door fraude mogelijk was. Zowel Trump als de twee Republikeinse senatoren van de staat kregen van Sterling dan ook een persoonlijke veeg uit de pan. “Mijnheer de president, u hebt deze taal niet veroordeeld. Senatoren, jullie hebben deze taal noch deze actie veroordeeld. Dit moet stoppen”, klonk het nogmaals. “We hebben jullie nodig, en als jullie ooit nog leiderschap willen opnemen, toon het dan.”

Een advocaat van de Trump-campagne, Joseph diGenova, bedreigde tijdens een radio-uitzending deze week Chris Krebs, de voormalige hoogste cyberveiligheidsfunctionaris van het land die eerder door Trump werd ontslagen omdat hij ontkend had dat er gefraudeerd was bij de verkiezingen. “Iedereen die denkt dat de verkiezingen goed zijn verlopen, zoals die idioot Krebs... Die kerel is echt een eersteklas idioot. Hij zou naar buiten gesleurd moeten worden en gevierendeeld. ‘s Ochtends naar buiten gehaald en doodgeschoten.” DiGenova zei gisteren dat hij slechts “een grapje” maakte.

Volgens Sterling ligt het adres van zijn overste, de minister van Binnenlandse Zaken Brad Raffensperger van de staat, op straat. “Er wordt voor zijn huis gepatrouilleerd, mensen komen op zijn terrein. Zijn vrouw krijgt op haar gsm seksuele bedreigingen. Dit moet stoppen. Dit zijn gewoon verkiezingen, de ruggengraat van de democratie. Iedereen die hier verdomme niets over zegt, is medeplichtig. Dit gaat te ver.” Trump noemde Raffensperger, nochtans een partijgenoot, vorige week in het openbaar een “vijand van het volk”.

Daarmee heeft de president volgens Sterling “de poorten geopend” voor massale bedreigingen. "Er gaan idioten zijn die dit gaan oppikken en dan zeggen dat de president hen verteld had dat te doen.”

Mensen mogen een mening hebben over de verkiezingen en de uitslagen, aldus Sterling nog. “Maar doodsbedreigingen, fysieke bedreigingen, intimidatie, dat gaat te ver. Ik heb de juiste woorden niet, omdat ik kwaad ben. Maar de druppel vandaag was die twintiger die gewoon zijn job probeerde te doen. Zijn familie wordt bedreigd. Hij krijgt een strop met zijn naam op. Ik word zelf beschermd door de politie, maar oké, ik heb een job met een hoger profiel gekozen. Maar deze jongen heeft gewoon een job. Gewoon een job. Dit is zo fout. Ik kan zelfs niet beschrijven hoe kwaad ik hier nu over ben. Elke Amerikaan, elke inwoner van Georgia, Republikein of Democraat, zou even kwaad moeten zijn.”

Waarna hij Trump, die blijft volhouden dat hij het slachtoffer is van massale fraude, opnieuw aanspoorde: “U hebt het recht naar het gerecht te stappen. Maar niet om mensen aan te zetten mogelijk geweld te gaan gebruiken. Iemand gaat gewond geraken. Iemand gaat neergeschoten worden. Iemand gaat gedood worden. Dit is niet juist. Ik... Ik... Dit is niet juist, ik weet niet meer hoe ik het moet zeggen. Dit is allemaal zo fout. Het is tijd om vooruit te kijken, mijnheer de president. Als u over vier jaar opnieuw wil proberen, prima. Maar zet u hier nu boven en zet uw aanhangers aan te stoppen met het geweld. Vertel hen dat ze niet mogen intimideren. Dat is on-Amerikaans.”

Ook het Amerikaans ministerie van Justitie heeft geen bewijs gevonden van grootschalige kiesfraude die de uitkomst van de presidentsverkiezing kan doen keren, zo zei Justitieminister William Barr gisteren.