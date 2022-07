Woedende demonstranten vallen parlement in oosten van Libië aan

Boze betogers hebben vrijdag het Libische parlement in Tobroek, in het oosten van land, aangevallen. Op beelden van Libische tv-zenders is te zien hoe er brand wordt gesticht en er stenen naar het gebouw worden gegooid. Een foto op sociaalnetwerksites toont ook hoe een bulldozer een poort van het parlementsgebouw ramt.

Verschillende media melden dat demonstranten het parlement zijn binnengedrongen en er vernielingen hebben aangericht. Volgens de Libische nieuwssite al-Wasat eisen de betogers de ontbinding van het parlement en nieuwe verkiezingen. Daarnaast is het protest ook gericht tegen de slechte leefomstandigheden in het land. Op het moment van de aanval was het parlementsgebouw leeg, omdat er vrijdag een feestdag is in Libië.

Ook in andere Libische steden is er vrijdag gedemonstreerd. In de hoofdstad Tripoli, in het westen van het land, zijn honderden mensen samengekomen om te protesten tegen de milities en de politieke leiders. De manifesten eisten er ook een betere elektriciteitsvoorziening en lagere broodprijzen.

Chaos na Khadafi

Libië verkeert in chaos sinds de val van dictator Moammar al-Kadhafi in 2011. Het land is politiek uiteengevallen in twee rivaliserende facties, een in Tobroek en een in Tripoli. Een door de VN opgestart vredesproces heeft geen resultaat opgeleverd.