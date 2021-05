Woede om Israëlische aanval op persgebouw Gaza: “Poging om het bloedbad te verbergen”

UPDATEEen raketaanval heeft in de Gazastrook een gebouw getroffen met kantoren van internationale media, waaronder persbureau Associated Press (AP) en nieuwszender al-Jazeera. Na de aanval is het hele gebouw ingestort. “We vermeden ternauwernood een vreselijk verlies aan mensenlevens.”

Een Israëlische legerwoordvoerder zei dat het gebouw is bestookt omdat daar materieel van de militante Palestijnse beweging Hamas lag. Die zou de journalisten als ‘menselijk schild’ gebruiken.

Hij voegde eraan toe dat de eigenaar van het gebouw van 13 verdiepingen een uur vóór de aanval was gewaarschuwd voor de raketaanval. Daardoor konden mensen uit de toren worden geëvacueerd. In het pand bevonden zich naast internationale media ook kantoren van andere organisaties en appartementen. Over mogelijke slachtoffers is nog niets bekend.

Volgens AP is een tiental journalisten en freelancers in het gebouw op tijd geëvacueerd. “We zijn geschokt dat het Israëlische leger het gebouw met het kantoor van AP en andere nieuwsorganisaties in Gaza zou aanvallen en vernietigen”, schrijft AP-directeur Gary Pruitt in een verklaring. “Ze kenden al lang de locatie van ons bureau en wisten dat er journalisten waren.” “Dit is een ongelooflijke beangstigende ontwikkeling”, aldus Gary Pruitt in New York. “We zijn maar zeer nipt aan een verlies van een mensenleven ontsnapt.” Na de raketaanval is het gebouw volledig ingestort. “Ik heb elf jaar in dat gebouw gewerkt”, zo getuigt Al Jazeera-correspondent Safwat al-Kahlout. “Nu is alles op amper twee seconden verdwenen.”

Ook de journalisten van AFP zagen hoe het dertien verdiepingen tellende gebouw door verscheidene raketten werd verpulverd. “Bommen kunnen op ons kantoor vallen. We zijn de trappen vanop de elfde verdieping afgerend en zien het gebouw nu van ver”, had Fares Akram, een correspondent voor AP in de Gazastrook, kort voor de raketaanval getwitterd.“Misdaad om media het zwijgen op te leggen.”

Volledig scherm De luchtaanval op het gebouw is gefilmd. Van het gebouw blijft niets over. © AFP

“Wij hebben Israël meteen gezegd dat het vrijwaren van de veiligheid van journalisten en onafhankelijke media een prioritaire verantwoordelijkheid is”, reageerde de woorvoerster Jen Psaki van het Witte Huis dan weer. De bureauchef in Palestina en Israël van de Arabische nieuwszender al-Jazeera , Walid al-Oman, sprak van een “misdaad” en “een poging om media het zwijgen op te leggen.” Een zelfde geluid bij de waarnemend directeur-generaal Mostefa Souag van al-Jazeera. Hij noemde de actie ‘barbaars’. “Het doel van deze gruwelijke misdaad is om de media het zwijgen op te leggen en om het bloedbad en het lijden van de bevolking van Gaza te verbergen.‘’

De zender publiceerde een video waarop te zien is dat de eigenaar van het gebouw, Jawwad Mahdi, via de telefoon een Israëlische militair smeekte om 10 minuten te wachten, zodat journalisten het gebouw konden binnengaan om waardevolle apparatuur op te halen voordat het werd gebombardeerd.

Levenswerk vernietigd

“Het enige wat ik vraag is om vier mensen ... naar binnen te laten gaan en hun camera’s te halen”, zei Mahdi.”We respecteren je wensen. We doen het niet als je het niet toestaat, maar geef ons tien minuten.” De militair aan de andere kant van de telefoon wees het verzoek af, waarop Mahdi zei: “Je hebt ons levenswerk, onze herinneringen, het leven vernietigd. Ik zal ophangen. Doe wat je wilt. Er is een God.”

Egypte heeft zijn grensovergang met de Gazastrook geopend en tien ambulances naar het gebied gestuurd om mensen op te halen die gewond zijn geraakt door Israëlische bombardementen. Bronnen bij veiligheidsdiensten en in de medische sector zeggen dat de gewonden in Egyptische ziekenhuizen zullen worden behandeld.

De ambulances zijn via de grensovergang Rafah naar de Gazastrook gereden. Egypte wil later nog eens vijf ambulances naar Gaza sturen. In drie Egyptische ziekenhuizen zijn voorbereidingen getroffen voor de opvang van gewonden van de Israëlische bombardementen en beschietingen.

Volledig scherm Tien personen uit één gezin kwamen om het leven bij een luchtaanval op het vluchtelingenkamp Al-Shati in het noorden van Gaza. "Er was geen waarschuwing". © Photo News

10 personen uit één gezin omgekomen

De Israëlische krant Haaretz meldde dat bij een Israëlische luchtaanval op het vluchtelingenkamp Al-Shati in het noorden van Gaza vandaag tien personen uit één familie zijn gedood. De slachtoffers zijn acht kinderen en twee vrouwen, aldus Haaretz op basis van bronnen in de Gazastrook.

Mohammed Hadidi vertelde aan verslaggevers dat zijn vrouw en vijf kinderen naar familie waren gegaan om het Suikerfeest, het einde van de islamitische vastenmaand, te vieren. Zij en drie van de kinderen - tussen de zes en veertien jaar oud - werden gedood. Een elfjarige wordt nog vermist. Een vijf maanden oud jongetje overleefde het geweld.

Tussen de ravage is kinderspeelgoed te zien. Ook liggen er borden met onaangeraakt voedsel van de feestelijkheden tussen de brokstukken. “Er was geen waarschuwing’’, zegt buurman Jamal Al-Naji. Waarom Israël het op hen heeft voorzien, ontgaat hem. “Ga de confrontatie aan met sterke mensen’’, zegt hij.

Volledig scherm De Israëlische premier Benjamin Netanyahu belde vandaag met VS-president Joe Biden. Het Israëlische leger doet er volgens de regeringsleider alles aan om burgerslachtoffers te vermijden. © AFP

Netanyahu

De Israëlische premier Benjamin Netanyahu heeft de Amerikaanse president Joe Biden in een telefoongesprek verzekerd dat het Israëlische leger er alles aan doet om geen mensen te raken die niet betrokken zijn bij Hamas en andere strijdgroepen in de Gazastrook. Biden sprak zijn zorgen uit over de burgerslachtoffers in Gaza.

Volgens Netanyahu zijn bij het bombardement op het AP-persgebouw “degenen die niet betrokken waren geëvacueerd”. Hij bedankte de president voor de steun van de VS voor “ons recht om ons te verdedigen”.

Buitenlandchef Josep Borrell van de Europese Unie probeert via zijn contacten de “extreem zorgwekkende situatie in Israël/Palestina te de-escaleren. Het geweld moet stoppen”, aldus Borrell. Hij heeft de EU-gezant voor het vredesproces in het Midden-Oosten, de Nederlander Sven Koopmans, gevraagd nauw samen te werken met gezanten van de VN, de VS en Rusland. De vertegenwoordiging van China bij de Verenigde Naties liet weten dat het beëindigen van het geweld een “topprioriteit” is.

Het geweld tussen Israël en de Palestijnen is een week geleden opgelaaid. Dat gebeurde na de dreigende uitzetting van gezinnen uit een Arabische wijk in Oost-Jeruzalem. Die gezinnen moeten plaatsmaken voor Joodse kolonisten. Dat leidde ook tot internationale kritiek op Israël.

Volledig scherm Een vanuit Gaza afgevuurde raket vernielde onder meer een kledingwinkel in Tel Aviv. Sinds maandag zijn vanuit de Gazastrook naar schatting tweeduizen raketten zijn afgevuurd. © EPA

Tweeduizend raketten

Hamas begon hierna met het afvuren van raketten. Sinds maandag zouden er tweeduizend zijn afgevuurd. Het merendeel van de projectielen wordt onderschept door het Israëlische afweersysteem Iron Dome. Het leven in steden als Tel Avv en Jeruzalem ligt hierdoor deels stil. In Tel Aviv loeide het raketalarm vandaag drie keer kort na elkaar. Telkens weer waren sirenes en explosies te horen. Het was de achtste aanvalsgolf op de agglomeratie van Tel Aviv sinds dinsdagavond. In de voorstad Ramat Gan, waar volgens de Israëlische politie vandaag twee raketten insloegen, liep een 50-jarige man volgens gezondheidswerkers dodelijke verwondingen op.

Deze zaterdag is het voor Palestijnen een extra beladen dag: op 15 mei herdenken Palestijnen over de hele wereld de Nakba, ofwel ‘catastrofe’. Er wordt herdacht dat na de vorming van de staat Israël in 1948 honderdduizenden Palestijnen werden verdreven of op de vlucht sloegen.

Sinds begin deze week zijn ongeveer 140 Palestijnen omgekomen in de Gazastrook, onder wie 40 kinderen. Israël heeft tien doden gemeld, van wie twee kinderen. Het geweld laaide op na rellen bij de al-Aqsamoskee in reactie op de dreigende uitzetting van Palestijnse gezinnen uit een Arabische wijk in Oost-Jeruzalem. Ook op de Westelijke Jordaanoever zijn Palestijnen gedood.

