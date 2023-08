Woede in Rusland over het teleurstellende verloop van oorlog groeit, hardliners eisen dat Poetin meteen ingrijpt

LIVE OEKRAÏNE. Oekraïne vernietigt supersoni­sche Russische bommenwer­per: beelden tonen vuurzee

SpaceX-eigenaar Elon Musk overwoog om Oekraïne de toegang te ontzeggen tot de Starlink-internetverbinding waar het land in deze oorlogstijd gebruik van maakt. Een supersonische Russische bommenwerper zou zijn vernietigd door een Oekraïense drone. En Prigozjin heeft voor het eerst sinds zijn gewapende opstand weer een video gepubliceerd. Volg al het nieuws over de oorlog in Oekraïne in ons liveblog.