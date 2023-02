Wladimir Klitschko bestuurt Leopard 2-tank en post beelden op sociale media: “Bedankt voor deze 'katachtige', Duitsland!”

Wladimir Klitschko is de broer van Kiev-burgemeester Vitali Klitschko (50). De broers zijn bovendien geen onbekenden, want ze domineerden jarenlang in de bokswereld, bij de zwaargewichten. Wladimir was meerdere keren wereldkampioen en won in totaal 64 kampen, waarvan 54 met knock-out. Ook Vitali Klitschko kroonde zich tot wereldkampioen. Later ruilde hij zijn bokscarrière in voor de politiek en werd hij burgemeester van Kiev. Ook Wladimir kondigde zijn afscheid aan, in 2017.