WK-reclamespotje Jumbo zorgt voor verontwaardiging op sociale media: "Hoe schaamteloos wil je het hebben?”

De nieuwe reclamespot van supermarktketen Jumbo voor het WK voetbal leidt in Nederland op sociale media tot verontwaardigde reacties. In dit spotje zijn een groep polonaise lopende bouwvakkers te zien. Dat ligt gevoelig want het toernooi in Qatar is juist omstreden vanwege de slechte werkomstandigheden voor de gastarbeiders die de stadions moesten maken.

"Jumbo moet zich echt kapot schamen voor deze reclame voor het WK in Qatar", zegt iemand bijvoorbeeld op Twitter. "Hoe schaamteloos wil je het hebben?" Een ander noemt het "heel stom en naïef". "Lijkt mij totaal ongepast en wat mij betreft stopt Jumbo direct met de reclame." In het spotje zitten veel bekende Nederlanders, zoals de Toppers, rapper Donnie en Frank Lammers.

Jumbo kon niet direct reageren. De supermarkt verklaarde vorige maand nog zich in zijn communicatie-uitingen rond het WK uitsluitend op het Oranjelegioen te zullen richten. "We realiseren ons goed dat er gevoeligheden zijn rondom dit WK voetbal in Qatar. We hebben een zorgvuldige afweging gemaakt ten aanzien van de wijze waarop we dit jaar inspelen op het Oranjegevoel voor en tijdens het WK voetbal."

Volgens de Stichting Etherreclame (Ster) “voldoet het spotje aan alle spelregels. Het spotje is, zoals het dan heet, door onze ‘wasstraat’ heen gegaan, zoals alle commercials”, legt directeur Frank Volmer van Ster uit. “We controleren of de bijdrage voldoet aan een aantal technische criteria. En maken de inschatting of de Reclame Code Commissie als er klachten binnen zouden komen, een reden zou kunnen bedenken om de spot af te keuren.”

Intussen zijn er wel al klachten binnengekomen bij de Reclame Code Commissie (RCC). De commissie gaat kijken of de klachten met voorrang behandeld kunnen worden, zegt een woordvoerder woensdag. Het is niet bekend hoeveel klachten er zijn ingediend. De RCC wil ook niet zeggen wat de aard van de klachten is. “Dat maakt ook in principe geen verschil, al kunnen we wel prioriteit aan een dossier geven als er heel veel klagers zijn”, aldus de woordvoerder.

De Stichting Ether Reclame (Ster) liet eerder woensdag weten dat de Jumbo-reclame aan alle criteria voldoet om uitgezonden te mogen worden. Ster haalt de reclame voorlopig niet van de buis, die beslissing ligt volgens de stichting bij de supermarktketen.

Volmer benadrukt dat de Ster “geen smaakpolitie” is. “Wij oordelen niet of een bepaald spotje een gelukkige keuze is.” Het is volgens de directeur daarnaast ook niet aan de Ster om spotjes bij commotie van de buis te halen, die beslissing ligt volgens hem bij de supermarktketen. Volmer mag niet zeggen hoelang de omstreden commercial op televisie te zien blijft.

