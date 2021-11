Wizz Air-moeder bestelt meer dan 250 Airbus-vliegtuigen

India Scholen in Indiase hoofdstad New Delhi week gesloten wegens ernstige luchtver­vui­ling

Wegens de hoge luchtvervuilingsniveaus in de Indiase hoofdstad New Delhi heeft de regering besloten om de scholen in de stad een week lang te sluiten. Bovendien worden bouwactiviteiten tussen 14 en 17 november gestaakt en worden werknemers zoveel mogelijk aangespoord om van thuis te werken. Met die maatregelen hoopt de regering de gevaarlijke luchtvervuiling in de stad de komende dagen onder controle te houden.

13 november