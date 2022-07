Witte Toyota die jarenlang was verstopt voor Amerikaanse troepen nu opgegraven: daarom is hij zo belangrijk voor taliban

Beelden, gedeeld op Twitter, tonen de opgegraven auto die nog is bedekt met een plastic zeil en zich bevindt in een traditioneel dorp in de zuidelijke provincie Zabul. “Hij is nog in goede staat”, klinkt het.

“Hij vertrouwde op de Almachtige God, hij voerde het bevel over de taliban in een ongelijke oorlog tegen tientallen binnenvallende landen, en won. Dit aandenken … zou in het nationaal museum van het land moeten worden bewaard.”

Bette Dam, auteur van een biografie over de oprichter van de taliban - ‘Looking for the Enemy’ - zei dat het bekend was dat mullah Omar zijn basis in Kandahar eind 2001 in een witte Toyota had verlaten nadat door de VS gesteunde troepen de regering in Kaboel ten val hadden gebracht.