Witte rook in handelsakkoord tussen Verenigd Koninkrijk en Europese Unie? Johnson geeft om 9 uur persconferentie

Gestrande truckers keren zich tegen politie in Britse haven Dover: “Situatie is onmense­lijk”

23 december In het zuidoosten van het Verenigd Koninkrijk zijn de autoriteiten begonnen met het afnemen van coronatests bij gestrande vrachtwagenchauffeurs. Meer dan 5.000 vrachtwagens staan momenteel geblokkeerd in Kent, meldt het Britse ministerie van Transport. Daar kunnen er volgens transportverenigingen nog eens zoveel bijkomen. In de haven van Dover keerden boze truckers zich vanochtend tegen de politie. Velen van hen zitten al dagen vast en zullen kerst niet kunnen thuis vieren.