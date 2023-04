Witte Huis verdedigt terugtrekking uit Afghanistan tegenover Congres

De Amerikaanse president Joe Biden heeft vandaag de geheime documenten over de terugtrekking uit Afghanistan, waar met name de Republikeinen lang naar hebben gevraagd, overhandigd aan het Congres. Dat heeft het Witte Huis bekendgemaakt.

Biden gaf ook een document vrij waarin wordt samengevat hoe de terugtrekking werd gepland en uitgevoerd, met als conclusie dat er geen ander scenario mogelijk was, tenzij een versterkte en permanente Amerikaanse militaire macht in het land om te strijden tegen de taliban.

De schuld van de terugtrekking, die alom als een mislukking wordt gezien, wordt vooral gelegd bij Bidens voorganger Donald Trump. Biden werd "ernstig beperkt" in zijn beslissing over hoe hij de terugtrekking kon organiseren door de voorwaarden die Trump had gecreëerd, klinkt het in het twaalf pagina's tellende rapport van verschillende veiligheidsdiensten onder leiding van de Nationale Veiligheidsraad.

De VS in Afghanistan

Toen Biden aantrad, bevonden de taliban zich in hun sterkste militaire positie sinds 2001, aldus het rapport. Tegelijkertijd waren er slechts 2.500 Amerikaanse troepen in Afghanistan, minder dan op eender welk moment in diezelfde periode.

Met een verwijzing naar Trump wordt verder gezegd dat de VS aan de taliban in februari 2020 beloofd hadden zich tegen mei 2021 uit Afghanistan terug te trekken. In ruil daarvoor stemden de taliban ermee in geen Amerikaanse troepen meer aan te vallen. Biden werd toen geconfronteerd met dat strakke tijdsschema, aldus het rapport. Anders zouden de taliban de VS en geallieerde eenheden hebben aangevallen.

Terugtrekking

Biden kondigde in april 2021 aan dat alle Amerikaanse soldaten uiterlijk tegen 11 september en zonder voorwaarden uit Afghistan teruggetrokken zouden zijn. In juli vervroegde Biden de datum naar 31 augustus. Maar op 15 augustus hadden de taliban de Afghaanse hoofdstad Kaboel al veroverd.

De terugtrekking betkenende het einde van de internationale militaire missie in het land na bijna twintig jaar. De missie in Afghanistan wordt beschouwd als de langste Amerikaanse oorlog in de geschiedenis. Biden kreeg veel kritiek na de terugtrekking.

De laatste Amerikaanse soldaten verlieten Afghanistan eind augustus 2021. Midden in de evacuatiemissie werden tientallen Afghanen en dertien Amerikaanse troepen gedood bij een terroristische aanslag buiten de luchthaven van Kaboel. Terreurgroep IS, die vijandig staat tegen de radicaal-islamistische taliban, eiste de aanslag op. De taliban hadden half augustus de macht in Kaboel overgenomen.

Volgens het rapport zijn er lessen getrokken uit de terugtrekking. Sindsdien is er een voorkeur voor een snellere terugtrekking als een veiligheidssituatie ter plaatse verslechtert.

