Witte Huis: “Trump betwist nog altijd verkiezingsuitslag”

Boko Haram eist ontvoering van honderden scholieren in Nigeria op

13:41 Abubakar Shekau, leider van de militante islamitische groepering Boko Haram, heeft de verantwoordelijkheid opgeëist van de ontvoering van honderden middelbare scholieren in het noorden van Nigeria. Dat deed hij in een spraakbericht dat deze ochtend is gepubliceerd. De regering zegt "in dialoog" te zijn met de ontvoerders.