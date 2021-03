Witte Huis sluit niet uit Saudische kroonprins “ooit” te zullen straffen

Heathrow komt met extra ‘coronataks’ voor vertrekken­de passagiers

28 februari De Londense luchthaven Heathrow gaat vertrekkende passagiers 8,90 pond (11,5 euro) extra in rekening brengen. De nieuwe ‘coronataks’ is een poging om de kosten te dekken. Heathrow is zwaar getroffen door de coronapandemie. De grootste Britse luchthaven is afhankelijk van langeafstandsvluchten en die markt is ingestort.