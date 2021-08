Witte Huis schakelt meer dan vijftig influencers in om vaccinatiecampagne bij jongeren boost te geven

Sommige staten, zoals Colorado, werken samen met marketingbureaus en zullen zogenaamde micro-influencers (met 5.000 tot 100.000 volgers) tot 840 euro per maand betalen om coronavaccins te promoten bij hun achterban. Zij tonen dan op hun beurt hun geprikte arm en leggen uit aan hun volgers waarom ze zich lieten vaccineren. Volgens het betrokken marketingbureau in Colorado is dat een slimme zet omdat lokale micro-influencers een meer authentieke indruk maken dan nationale bekendheden.

I interviewed THE Dr. Fauci & ofc brought up margaritas and Botox. Happy vax girl summer everyone! ##madetosave

“Angst voor antivaxxers”

Bij hun doelpubliek is de vaccinatiegraad echter het laagst. Maar liefst 58 procent van de twaalf- tot achttienjarigen in de Verenigde Staten moet nog een eerste coronaprik krijgen. Volgens cijfers van de Centers for Disease Control and Prevention zijn in de Verenigde Staten 164.757.423 mensen - net niet de helft van de totale bevolking - volledig gevaccineerd. Van de achttienplussers is 60,5 procent volledig gevaccineerd, van de twaalfplussers is dat 58,1 procent.