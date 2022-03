Witte Huis: Rusland zou chemische of biologische wapens kunnen inzetten

Volgens Psaki is dit “een valse bewering” van Rusland die mogelijk gebruikt kan worden als voorwendsel om zelf chemische wapens in te zetten in Oekraïne. Daarnaast waarschuwt ze dat de Russen “onder valse vlag” chemische wapens in zouden kunnen zetten, om daar vervolgens een ander land de schuld van te geven. In een serie tweets schrijft de woordvoerder dat de Russische beweringen “belachelijk” zijn, maar dat ook Chinese functionarissen “de Russische complottheorieën” herhalen. “Nu Rusland deze valse beweringen heeft gedaan, en China de propaganda schijnbaar steunt, moeten we allemaal in de gaten houden of Rusland mogelijk chemische of biologische wapens gebruikt in Oekraïne”, aldus de woordvoerster nog.