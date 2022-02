Witte Huis: “Rusland verhoogt juist troepensterkte aan grens met Oekraïne”

PORTRET. Van fictieve tot échte president van Oekraïne: Volodymyr Zelensky, de man van wie de Russen hoopten dat hij maar een lachertje was

Toen Volodymyr Zelensky in 2019 verkozen werd tot president van Oekraïne, wreven de Russen zich tevreden in de handen. Het nieuwe staatshoofd had geen enkele ervaring met de politiek, behalve dat hij als komiek al ooit voor president had gespeeld. En hij heette bovendien vriendelijk voor Moskou te zijn. Maar hij werd geen lachertje. Voor niemand. Want intussen staat hij pal aan de zijde van het Westen, maar laat hij ook onaangenaam autoritaire trekjes zien.

16 februari