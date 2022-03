Witte Huis probeert brandje te blussen: “Biden riep niet op tot regimewissel in Rusland”

“Joe Biden heeft niet opgeroepen tot een regimewissel in Rusland.” Met die ene zin probeerde het Witte Huis snel een aanwakkerend vuurtje te blussen. Tijdens een toespraak in de Poolse hoofdstad Warschau had de Amerikaanse president immers verklaard dat “Vladimir Poetin niet aan de macht kan blijven”.

“Wat de president wilde zeggen, is dat Poetin geen macht mag uitoefenen over de buurlanden. Hij praatte niet over de macht van Poetin in Rusland”, suste een functionaris.

De uitspraak van Biden viel in elk geval niet in goede aarde in het Kremlin. “Het is niet aan de Amerikaanse president om te beslissen wie er aan de macht is in Rusland. Onze president wordt verkozen door het Russische volk”, reageerde woordvoerder Dmitri Peskov.

“Waag het niet om één stukje NAVO-grond te betreden”

Biden had ook een persoonlijke boodschap voor de Russische president. “Waag het niet om ook maar één stukje NAVO-grond te betreden. Het is onze heilige plicht onder artikel 5 om elke centimeter te verdedigen.”

Biden benadrukte daarnaast dat de NAVO een verdedigingsalliantie is. “Amerikaanse troepen zijn in Europa om onze bondgenoten te verdedigen, niet om de confrontatie aan te gaan met Rusland. Het was nooit onze bedoeling om het Russische volk ten onder te laten gaan. Jullie zijn onze vijand niet. Poetin zal echter enkel zijn koers wijzigen als de sancties snel komen en genoeg pijn doen.”

“Strijd zal niet gewonnen zijn in maanden”

Biden zegde de Oekraïners de steun van de Verenigde Staten toe. “We staan aan jullie zijde”, sprak hij. “Rusland probeert in eigen land de democratie te vermorzelen en brengt ook zijn buurlanden in gevaar. Een dictator die een rijk opnieuw wil opbouwen, kan echter nooit de liefde van de mensen voor de vrijheid vernietigen.”

Voor de brutale inval in Oekraïne bestaat volgens hem geen rechtvaardiging. Hij verwacht dat het gevecht “tussen democratie en autocratie” lang zal zijn. “Deze strijd zal niet gewonnen zijn in enkele dagen of zelfs maanden. We moeten ons wapenen voor een lang gevecht.”

De Amerikaanse president hield zijn toespraak in het koninklijk kasteel. Dat geldt als een symbool van de Poolse hoofdstad, die tijdens de Tweede Wereldoorlog grotendeels verwoest en later heropgebouwd werd.