Witte Huis organiseert bijeenkomst voor advocaten en activisten die opkomen voor abortusrechten

Kost maar 4 euro en er is geen minimum­leef­tijd: experts beantwoor­den 20 vragen over abortus in België

In Amerika wordt het voor veel vrouwen een pak moeilijker of zelfs strafbaar om een abortus te krijgen. Gevaarlijk, reageren gynaecoloog Wilfried Gyselaers en Lut Daniëls, directrice van een LUNA-abortuscentrum. Ze beantwoorden de 20 meest gestelde vragen over abortus in België: pakken we het hier beter aan? Staat elke arts open voor abortus? En hoe vaak bedenken vrouwen zich? “De jongste vrouw die we hielpen was 13 jaar.”

6 juli