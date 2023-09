Witte Huis: Kim Jong-un naar Rusland voor ontmoeting met Poetin vanwege wapendeal

UpdateDe Noord-Koreaanse dictator Kim Jong-un is van plan om deze maand nog naar Rusland te reizen voor een ontmoeting met president Vladimir Poetin. Het Witte Huis bevestigt na berichtgeving van dagblad ‘The New York Times’ (NYT) inlichtingen te hebben die hierop wijzen. Kim, die zelden zijn land verlaat, zou Rusland willen helpen aan wapens voor de oorlog in Oekraïne .

Een woordvoerder van het Witte Huis meldt dat “de onderhandelingen tussen Rusland en Noord-Korea gestaag vorderen”. Het zou gaan om een militaire samenwerking: Rusland wil artilleriegranaten en antitankraketten van Noord-Korea voor de oorlog in Oekraïne, terwijl Noord-Korea geavanceerde technologie voor satellieten en nucleaire onderzeeërs van Rusland wil ontvangen. Bovendien zoekt Kim voedselhulp van Poetin.

Vermoedelijk zal Kim Jong-un met een gepantserde trein naar het Russische Vladivostok reizen, dat zich ongeveer 132 kilometer van de Noord-Koreaanse grens bevindt. Daar zullen zowel Poetin als Kim deelnemen aan het Eastern Economic Forum, dat gepland staat van 10 tot 13 september. Tijdens zijn bezoek aan Rusland zal de Noord-Koreaanse leider hoogstwaarschijnlijk ook een bezoek brengen aan Pier 33, waar marineschepen van de Russische Pacifische vloot aanmeren.

Waarschuwingen van Washington

Afgelopen woensdag waarschuwde Washington dat Poetin en Kim brieven zouden hebben uitgewisseld over een mogelijke wapendeal. Volgens de woordvoerder van het Witte Huis waren de gesprekken over een militaire samenwerking tussen de twee landen “actief” aan het vorderen. Over de laatste ontwikkelingen wil het Witte Huis niets kwijt.

Adrienne Watson, de woordvoerster van de Amerikaanse Nationale Veiligheidsraad, verklaarde dat de Russische minister van Defensie, Sergei Shoigu, naar Noord-Korea is afgereisd om Pyongyang te overtuigen wapens aan Rusland te verkopen. “Zoals we eerder hebben gewaarschuwd, gaan de wapenonderhandelingen tussen Rusland en de Democratische Volksrepubliek Korea actief door. We hebben informatie dat Kim Jong-un deze besprekingen wil voortzetten, mogelijk met diplomatieke betrokkenheid op hoog niveau in Rusland.”

Eind augustus zou een delegatie van ongeveer twintig Noord-Koreaanse functionarissen naar Moskou zijn gereisd. Volgens bronnen van ‘The New York Times’ is dit een duidelijk teken dat Noord-Korea serieus overweegt om hun leider naar Rusland te sturen. De reis, vermoedelijk bedoeld om voorbereidingen te treffen, duurde tien dagen.

Shoigu in Noord-Korea

In juli bracht Shoigu een bezoek aan Noord-Korea ter gelegenheid van de zeventigste verjaardag van de ‘overwinning’ op de Zuid-Koreaanse en Amerikaanse strijdkrachten in de Koreaanse oorlog. Het feit dat Kim Jong-un nu een bezoek aan Rusland overweegt, is waarschijnlijk een gevolg van Shoigu’s reis naar Noord-Korea deze zomer. Tijdens dat bezoek nam Kim Shoigu mee naar een tentoonstelling over wapens en militaire uitrusting, waar ook ballistische raketten te zien waren die door de Verenigde Naties zijn verboden. De Amerikaanse buitenlandminister Antony Blinken zei er toen “sterk aan te twijfelen of Shoigu daar op vakantie was”.

Volledig scherm Kim Jong-un nam Shoigu eind juli mee naar een tentoonstelling over wapens en militaire uitrusting, waar ook ballistische raketten te zien waren die door de Verenigde Naties zijn verboden. © AFP

Naar verluidt heeft Kim enkele samenwerkingsvoorstellen besproken, waarna hij Poetin uitnodigde voor een bezoek aan Noord-Korea. Functionarissen suggereren echter dat Shoigu met een tegenvoorstel kwam, namelijk dat Kim naar Rusland zou reizen. Dat Kim zelf ook daadwerkelijk naar Rusland trekt voor een ontmoeting, gaat volgens de krant echter “een flinke stap verder”.

Kim Jong-un stuurde Poetin in juni, ter gelegenheid van de nationale feestdag van Rusland, nog een brief waarin hij beloofde “de hand vast te houden” van de Russische president. Hij benadrukte ook dat het Russische volk de “volledige steun en solidariteit” krijgt van Noord-Korea in hun “moeilijke strijd”, aldus het Noord-Koreaanse staatsagentschap ‘KCNA’.