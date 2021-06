Witte Huis erkent dat Verenigde Staten vaccinatiedoel van 4 juli zullen missen

Het Witte Huis erkent dat de Verenigde Staten de laatste vaccinatiedoelstelling van president Joe Biden wellicht niet zullen halen. Biden had gehoopt om tegen de nationale feestdag op 4 juli 70 procent van de volwassenen minstens een eerste coronaprik gegeven te kunnen hebben. "We denken dat het een paar weken langer zal duren", zei Jeffrey Zients, hoofd van het team dat zich namens de Amerikaanse regering met de aanpak van de coronapandemie bezighoudt.

De vaccinatiegraad bij de volwassenen staat in de hele VS nu op 65 procent wat de eerste prik betreft, maar er zijn grote regionale verschillen. In slechts 16 van de 50 staten, vooral in het noordoosten en aan de westkust, en in hoofdstad Washington DC, is de drempel van 70 procent tot nu toe gehaald. In andere, zoals Mississippi, Alabama, Louisiana en Wyoming, kreeg nog geen 50 procent een eerste prik.

Vooral jongvolwassenen tussen de 18 en 27 laten zich onvoldoende vaccineren. Van de volwassenen van 27 jaar en ouder heeft op 4 juli naar verwachting wel minstens 70 procent een eerste prik gehad. Voor mensen van dertig jaar en ouder is dat nu al het geval.

"Laat mij duidelijk zijn: onze vaccinatiecampagne is een Amerikaans succesverhaal. Toen ik mijn presidentschap begon, overleden er dagelijks nog 3.000 Amerikanen. Inmiddels is het aantal ziekenhuisopnames met meer dan 90 procent gedaald. Ik dring er bij jongeren op aan om ons over de eindstreep te trekken en zich vandaag nog te laten vaccineren", reageerde de president via Twitter.

Om de vaccinatiedoelstelling van Biden te halen, zouden gemiddeld meer dan 800.000 Amerikanen per dag een eerste prik moeten krijgen, becijferde de krant ‘USA Today’ vandaag. Dat aantal lag in de voorgaande week echter slechts op gemiddeld 370.000 per dag, nog geen 0,2 procent van de volwassen bevolking. Het tempo is daarmee zwaar gedaald ten opzichte van de piek van midden april.

Ook de tweede doelstelling, 160 miljoen volledig gevaccineerden, zal tegen 4 juli niet gehaald worden. Op dit moment zijn het er nog maar een 150 miljoen, en het doel zal tegen “midden-juli” gehaald worden.

De autoriteiten hebben van alles bedacht om vaccintwijfelaars toch over de streep te trekken. Biden heeft de maand juni uitgeroepen tot ‘actiemaand’, waarin allerlei maatschappelijke en religieuze organisaties worden gemobiliseerd om mensen te overhalen om zich te laten vaccineren. Op lokaal niveau worden mensen met onder meer loterijen en gratis drankjes aangemoedigd om zich te laten inenten.

