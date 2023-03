Witte Huis dringt aan op strengere regels middelgrote banken zonder Congres om toekomstige bankcrisis te voorkomen

Ook derde Duitse overlegron­de over looneisen levert niets op

De Duitse sociale partners zijn er opnieuw niet in geslaagd een akkoord te bereiken over een loonsverhoging in de publieke sector, dat melden onderhandelaars deze ochtend. De gesprekken tussen de regering, lokale overheden en vakbondsvertegenwoordigers kwamen er na wijdverspreide stakingen in de openbaarvervoersector, met name bij de spoorwegen en luchthavens. Maandag lag bijna het hele land plat door die acties.