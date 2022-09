Witte haai bijt 39-jarige zwemster dood in Zuid-Afrika

Na dodelijke aanval in Rode Zee: op welke toeristi­sche bestemmin­gen kan je haaien tegenkomen? En zijn ze altijd gevaarlijk?

Nabij de populaire Egyptische badplaats Hurghada, aan de Rode Zee, zijn vrijdag twee Europese toeristen gedood door een haai. Dodelijke aanvallen door haaien komen helaas wel vaker voor in de Rode Zee, zegt een expert. Maar wat is de kans dat je dichter bij huis in aanvaring komt met een haai? Een overzicht.

5 juli