Wit-Russische sportfunctionarissen zetten atlete onder druk om uit de Spelen te stappen in gelekt audiofragment: “Zet je trots opzij, dit is hoe zelfmoordgevallen eindigen”

In een uitgelekt audiofragment is te horen hoe twee hoge functionarissen van het Wit-Russische Olympische comité de atlete Kristina Tsimanoeskaja proberen te overtuigen om zich terug te trekken uit de Olympische Spelen, nadat ze openlijk kritiek had geuit op haar coaches. De atlete werd door de mannen onder druk gezet om Japan te verlaten en vooral geen verklaringen meer af te leggen. “Laat dit gewoon allemaal vallen. Want hoe meer je je verzet... Weet je hoe een vlieg, hoe harder ze tegenstribbelt, steeds meer verstrikt raakt in een web?", klinkt het dreigend.

Het opgenomen gesprek werd op Youtube geplaatst door het anonieme kanaal “Nick en Mike”, kort nadat Tsimanoeskaja op de luchthaven in Tokio naar de Japanse politie stapte. Zo kon ze op het laatste nippertje ontsnappen aan de verplichte terugkeer naar haar thuisland. De 24-jarige vrouw werd in bescherming genomen door Japan en het Internationale Olympisch Comité en zou naar verluidt asiel krijgen in Polen.

Het geluidsfragment, dat bijna 20 minuten duurt, werd verder verspreid en vertaald naar het Engels door de Russische onafhankelijke nieuwssite Meduza. Hieronder leest u enkele opvallende passages.

Artur Shumak, adjunct-directeur van het Nationale Atletiekcentrum: “Er is een situatie ontstaan die op een of andere manier moet worden opgelost(...). De volgende instructies zijn binnengekomen: je vliegt vandaag nog naar huis. Je komt thuis, je schrijft nergens iets neer, je legt geen verklaringen af.(...) Als je ooit nog voor Wit-Rusland wilt uitkomen, luister dan naar wat je wordt aangeraden: keer terug, ga naar huis, naar je ouders of naar waar je maar wil. Laat dit gewoon allemaal vallen. Want hoe meer je je verzet... Weet je hoe een vlieg zichzelf steeds meer verstrikt, hoe harder hij tegenstribbelt in een web? Zo werkt het leven. We doen domme dingen. Jij hebt iets stoms gedaan, ik hoop dat je dat begrijpt.”

Kristina Tsimanoeskaja: “Vertel mij eens, denk jij dat jij niets gedaan hebt? Was er geen reden om mij te informeren? (Ze heeft het over het feit dat ze zonder haar medeweten op de startlijst werd gezet van de 4x400 meter, red.)

Shumak: “Ik zal het nog eens uitleggen. Je bent hier om het Wit-Russische team te vertegenwoordigen. Het is niet jouw fout dat de estafettelopers werd geschorst, maar je hebt wel schuld aan de beschuldigingen die u uitsprak.(...) Weet je wat jouw stommiteit kan aanrichten? Mensen kunnen hun baan verliezen. Mensen met gezinnen. Door jouw stommiteit, kan je mensenlevens verwoesten. Maar de mensen zullen je dit vergeven, daar gaat het hier niet om.”

“We willen je helpen, iedereen maakt fouten.(...) Wie toegeeft aan emotionele impulsen doet domme dingen. We willen je helpen, zodat deze situatie kan kalmeren. Je begrijpt heel goed dat je in zo’n emotionele toestand niet succesvol kunt concurreren.”

Tsimanoeskaja: “Ik won in 2019 de Universiade (Italiaanse atletiekwedstrijd, red) in deze toestand.”

Wit-Russische bondscoach Joeri Moisevitsj: “Het is totaal uit de hand gelopen. Om de dingen te kalmeren, moet je gewoon stoppen met praten, anders maak je het alleen maar erger. De dingen zullen zich tegen jou en het nationale team keren. Het spijt me dat ik je dit moet zeggen, maar veel mensen zullen slechte herinneringen hebben aan jou.”

(...)

Shumak: “Ik weet dat je denkt dat iemand het slecht met je voorheeft of wraak wil nemen, of dat hier een politiek spel gaande is. Dat is totale onzin.”

350 dollar

Moisevitsj: “Ik moet gaan, Kristina, ik moet verslag uitbrengen. En je moet me 350 dollar geven omdat ik dat geld moet verantwoorden. Voor de dagvergoeding waar je geen recht op hebt.”

(...)

“Ik ben in de zestig, ik heb geen schrik meer. Maar een van deze tinnen soldaten zal opdagen en zeggen: ‘Meneer, ja, meneer!’ Hij zal het nationale team zo zuiveren dat er niets meer zal overblijven. Dan zal je de geschiedenis ingaan, iedereen zal zeggen dat het begon met Tsimanoeskaja. Zij begon deze hele rotzooi, en toen hebben ze de leiding veranderd om orde op zaken te stellen. Snap je het? Luister je voor de laatste keer naar me? Wil je doen wat ik je vraag?”

Tsimanoeskaja: “Ik denk dat dit voor mij niet goed zal aflopen.”

(...)

Moisevitsj: “Nee Kristina, geloof me. Hoorde je wat de minister heeft gezegd? Hij heeft het me achteraf gezegd, het zal beschouwd worden als ongehoorzaamheid. (...) Hij vroeg me om een goed gesprek met je te hebben. Ik denk nog steeds dat misschien de minister... Maar het hangt niet allemaal meer van hem af, helaas.”

(...)

“Wat je hebt gezegd is nu eenmaal naar buiten gekomen. (...) Het zal allemaal kalmeren. We zullen verder gaan, er zullen medailles zijn en alles zal vergeten worden. Als je hier blijft, tegen hun wil, begrijp dan dat daar niets goed uit zal komen.

(...)

“Zet je erover, zet je trots opzij. Trots zal je vertellen om het niet te doen, en zal je neerhalen en meesleuren in de duivelse draaikolk. Dat is hoe zelfmoordgevallen eindigen, helaas. De duivel grijpt hen en zegt: ‘Je moet je aan iemand bewijzen, dus spring van een balkon. Oh, hoe zullen ze hun haar uittrekken en zich later beklagen dat ze je er toe gedreven hebben.’ En weet je wat het grappigste is? De mensen zullen zeggen, “Nou, die idioot had kunnen leven. Ze had niemand iets te bewijzen.”

“Dus laat ons dit afronden. We zullen zeggen dat je geblesseerd bent , en je vertrekt naar huis zonder drama. Ik geef je mijn woord, Kristina.(...)”