Wit-Russische president wil schoolkinderen inzetten bij aardappeloogst: “Goede fysieke training en hun ouders worden er gelukkig van”

Jonge Britse toerist (19) sterft na eten van burrito in Mexico (en vooral na nalatig­heid van betrokke­nen)

Een Britse tiener is om het leven gekomen na het eten van een burrito met sesamzaad in de Mexicaanse badplaats Playa del Carmen. De 19-jarige toerist kreeg een allergische reactie, concludeert de lijkschouwer. Slachtoffer Joe Dobson zou het restaurantpersoneel herhaaldelijk in het Engels en Spaans hebben verteld dat hij allergisch was voor sesam en zou sterven als hij het zou eten. Dat blijkt uit de rechtszaak tegen het restaurant die nu voorkomt.

17:07