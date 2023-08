Wit-Russische president was “niet op de hoogte” van Poetins plan om Oekraïne binnen te vallen: “Heb het op televisie vernomen”

Hoewel Wit-Rusland als één van de nauwste bondgenoten van Moskou wordt beschouwd, wist de Wit-Russische president Aleksandr Loekasjenko (68) op voorhand niets af van de plannen van zijn Russische collega Vladimir Poetin (70) om Oekraïne binnen te vallen in februari 2022. Dat heeft hij donderdag gezegd in een interview. Net zoals iedereen hoorde Loekasjenko het nieuws destijds op televisie.

Op 24 februari 2022 kondigde president Poetin tot iedereens grote verbazing zijn “speciale militaire operatie” in Oekraïne aan tijdens een televisie-toespraak. Kort daarna stuurde hij de eerste troepen richting het Russische buurland, en de rest is ondertussen geschiedenis.

Hoewel Loekasjenko – één van de laatste Europese bondgenoten van Poetin – de oorlog in Oekraïne tot op vandaag steunt, werd hij destijds niet op voorhand op de hoogte gebracht van de invasie. Dat heeft hij gezegd in een online interview met de pro-Russische Oekraïense journaliste Diana Panchenko. “Wanneer jij de speeches op televisie zag, was het ook de eerste keer dat ik er iets van vernam. We hebben nooit een gesprek gehad over het starten van een oorlog”, aldus de dictator.

Bondgenoot

Hoewel Loekasjenko en Poetin elkaar “enkele dagen na het begin van de invasie” zagen, ging het tijdens die gesprekken enkel over “de huidige situatie in Oekraïne” en “de wens van Poetin om bondgenoten te blijven”. “Natuurlijk bevestigde ik dat. We hebben daar eigenlijk een militair verbond gesloten. Poetin vroeg me of ik hem rugdekking wou geven.” Volgens Loekasjenko was het Russische staatshoofd bang dat het Westen hem een mes in de rug zou steken.

Wit-Rusland is politiek, militair en economisch sterk afhankelijk van Rusland. Minsk is voorlopig niet rechtstreeks betrokken bij het conflict in Oekraïne, maar vanuit het land voerden Russische troepen wel al aanvallen op Kiev uit. Daarnaast stationeerde Moskou recent kernwapens op Wit-Russisch grondgebied. Loekasjenko speelde tot slot ook een belangrijke rol in de gewapende muiterij van het Wagner-huurleger eind juni. Door de bemiddeling van de Wit-Russische president kon een escalatie vermeden worden en weken de huurlingen uiteindelijk naar zijn land uit.

Kernwapens

Tijdens het interview benadrukte Loekasjenko dat Poetin geen druk op Wit-Rusland uitoefent om aan de oorlog deel te nemen. “Als jullie Oekraïners onze grens niet oversteken, zullen we nooit betrokken raken bij deze oorlog. Deze verhitte oorlog. Maar we zullen de Russen wel altijd helpen, want zij zijn onze bondgenoten.” De dictator herhaalde bovendien dat hij “alle middelen” zou inzetten als zijn land wordt aangevallen. “In dat geval zullen we niet alleen kernwapens gebruiken. We hebben ook nog iets anders dan kernwapens”, dreigde hij.

Loekasjenko merkte tot slot op dat het hoog tijd is voor vredesgesprekken tussen Moskou en Kiev, vooral omdat Poetin “al zijn doelen in Oekraïne ondertussen bereikt heeft”. “Onderhandelingen moeten zonder voorwaarden van start gaan. Dat is een klassieker binnen de diplomatie. De Krim, Cherson, Zaporizja, Donetsk en Loehansk: alles moet besproken worden”, aldus de Wit-Russische president.

KIJK. Loekasjenko: “Zou niet aarzelen om kernwapens te gebruiken”

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.