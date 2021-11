Wit-Russische president Loekasjenko wil voorkomen dat migratiecrisis uitdraait op confrontatie

Update Amerikaan­se journalist die in Myanmar tot 11 jaar cel werd veroor­deeld weer vrijgela­ten

De Amerikaanse journalist Danny Fenster, die een paar dagen geleden werd veroordeeld tot een gevangenisstraf van 11 jaar in Myanmar, is weer vrijgelaten. Dat meldt de voormalige Amerikaanse diplomaat Bill Richardson. “Danny en het team-Richardson zullen de komende anderhalve dag hun lange terugreis via Qatar aanvatten. Ze verheugen zich om Danny te verenigen met zijn ouders Buddy en Rose en zijn broer Bryan in de Verenigde Staten”, klinkt het in een mededeling.

15 november