Wit-Russische president Loekasjenko wil tegen eind dit jaar nieuwe grondwet

Zal Trump zich nu koest houden? “Ik vrees dat er nog maanden problemen zullen zijn met binnenland­se terroris­ten”

9 januari Het puin is geruimd. De wolk traangas weggewaaid uit de gangen van het Capitool. Maar betekent dat ook dat de rust nu weerkeert in Washington? "Mijn hoop op wat kalmte is al weg." VTM-correspondente Greet De Keyser overschouwt het politieke slagveld in Washington.