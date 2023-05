Wit-Russische president Loekasjenko met spoed naar ziekenhuis gevoerd na meeting met Poetin, zegt oppositiefiguur

“Volgens voorlopige informatie, onder voorbehoud van verdere bevestiging, werd Loekasjenko na zijn ontmoeting met Poetin met spoed naar het Central Clinical Hospital in Moskou vervoerd”, aldus Tsepkalo in een Tweet. “Er zijn bloedzuiveringsprocedures uitgevoerd en de toestand van Loekasjenko wordt als niet-transporteerbaar beschouwd. De georkestreerde pogingen om de Wit-Russische dictator te redden, waren bedoeld om speculaties over de vermeende betrokkenheid van het Kremlin bij zijn vergiftiging weg te nemen.”

Geruchten dat de Wit-Russische leider ernstig ziek is, doen al enige tijd de ronde. Loekasjenko maakte echter begin deze week nog een publiek optreden om die geruchten over zijn gezondheid tegen te spreken, nadat hij twee weken lang van het toneel verdwenen was. De Wit-Russische president had een adenovirus en had “geen plannen om te sterven”.