Wit-Russische president: “Europese leiders moeten dankbaar zijn dat ik Wagnertroepen niet op hen loslaat”

Zeven doden bij IS-aan­slag in Syrië

Bij een aanslag van terreurgroep IS in Syrië zijn dinsdag zeven mensen, onder wie vijf Syrische soldaten, om het leven gekomen. Dat meldt het Syrische Observatorium voor de Mensenrechten (OSDH), een in Groot-Brittannië gebaseerde ngo met een uitgebreid netwerk van bronnen in de regio.