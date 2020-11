Wit-Russische politie verricht veel arrestaties bij nieuwe massaprotesten tegen Loekasjenko

Zeker 500 betogers opgepakt in Wit-Rus­land tijdens nieuwe protesten tegen Loekasjen­ko, oppositie­leid­ster kondigt algemene staking aan

26 oktober De politie in Wit-Rusland heeft zondag honderden demonstranten gearresteerd. In de hoofdstad Minsk en ook in andere steden werd opnieuw massaal gedemonstreerd tegen leider Aleksandr Loekasjenko. De Wit-Russische oppositieleider Svetlana Tichanovskaja heeft maandag de start van een algemene staking aangekondigd om de president uit zijn ambt te zetten.