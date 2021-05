Wit-Russische pers mag niet meer over protesten berichten

Studente Sarah (21) dood teruggevon­den in Zwitser­land: geen kwaad opzet in het spel

23 mei Zaterdag is het levenloze lichaam van Sarah Huyghe aangetroffen in een rivier in Zwitserland, dicht bij de plek waar ze verdween. De Zwitserse politie heeft aan VTM NIEUWS bevestigd dat er geen derden bij betrokken zijn. Het gaat dus niet om een misdrijf of moord.