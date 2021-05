Wit-Russische overheid: "Ryanair-vlucht moest landen na dreiging door Hamas”

Ryanair-vlucht gedwongen om te landen in Wit-Rus­land, journalist aan boord na landing opgepakt: EU-lei­ders bespreken sancties

23 mei Een Ryanair-vlucht van Athene naar de Litouwse hoofdstad Vilnius is gedwongen om te landen in Minsk (Wit-Rusland) vanwege een “bommelding”. De persdienst van het Wit-Russische presidentschap bevestigde dat er een gevechtstoestel werd uitgestuurd om het toestel te onderscheppen. Bij aankomst is journalist Roman Protasevitsj gearresteerd die kritiek had geuit op het regime van Aleksandr Loekasjenko. Protasevitsj, een belangrijk kopstuk van de oppositie, verbleef in ballingschap en riskeert in Wit-Rusland de doodstraf. Ondertussen is het vliegtuig met 170 passagiers, waaronder ook een Belg, opnieuw opgestegen met bestemming Vilnius. De 27 EU-leiders bespreken maandagavond in Brussel mogelijke sancties tegen Wit-Rusland.