Wit-Russische oppositieleidster waarschuwt voor Russische nucleaire wapens “in handen van gekke dictator”

De verbannen Wit-Russische oppositieleidster Svetlana Tichanovskaja waarschuwt voor het gevaar van Russische tactische kernwapens “in de handen van een gekke dictator”, een verwijzing naar de Wit-Russische president Alexandr Loekasjenko. Die beweerde gisteren dat de eerste lading Russische “raketten en bommen” geleverd was en dat hij niet zou aarzelen om de kernkoppen ook effectief in te zetten.

Tichanovskaja zegt dat de Wit-Russische bevolking geen kernwapens wil op haar grondgebied en beschuldigt het Westen ervan “stil te blijven”. Dat deed ze in een interview met de Britse openbare omroep BBC. Het gaat om de eerste keer dat tactische kernwapens buiten Rusland ingezet zouden worden sinds de ineenstorting van de USSR in 1991.

Tactische kernwapens zijn ontwikkeld om in te zetten op het slagveld. Daar kunnen ze meer schade aanrichten dan een reguliere bom. Ze zijn echter niet even schadelijk als strategische kernwapens. Die zijn in staat om volledige steden te vernietigen.

Staatstelevisie

Loekasjenko deed zijn uitspraak gisteren in een interview met een presentatrice van de Russische staatstelevisie. Hij zei wel dat hij de kernkoppen alleen zou inzetten “als we geconfronteerd worden met agressie” en dat hij ook eerst zou overleggen met de Russische president Vladimir Poetin.

KIJK. President Loekasjenko zegt dat hij “niet zou aarzelen om kernwapens te gebruiken”

Hij vertelde ook dat de kernwapens er sneller waren gekomen dan verwacht en dat er nog meer zouden volgen. “Het waren ze nog niet allemaal. Ze komen geleidelijk”, zei hij. Hij benadrukte ook dat ze “drie keer krachtiger” waren dan de bommen die tijdens de Tweede Wereldoorlog op Hiroshima en Nagasaki gedropt werden.

Hard bewijs dat de kernkoppen effectief geleverd zijn, is er vooralsnog niet. We kunnen voorlopig alleen verdergaan op de uitspraken van Loekasjenko zelf. Poetin verwees een eerste keer naar de levering in maart. Hij zei wel dat ze pas in juli geleverd zouden worden en drukte erop dat Rusland er de controle over behoudt.

KIJK. NAVO-baas Jens Stoltenberg Stoltenberg: “Nucleaire retoriek Rusland is roekeloos”

Loekasjenko is een belangrijke bondgenoot van buurland Rusland. Hij is al aan de macht sinds 1994. Die macht stond hij ook niet af na gecontesteerde verkiezingen in 2020. Dat leidde tot grote protesten.