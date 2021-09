Wit-Russische oppositieleidster Kolesnikova wint Europese mensenrechtenprijs

Dwergstaat San Marino houdt referendum over legalise­ring van abortus

26 september In de dwergstaat San Marino wordt vandaag een referendum gehouden over de legalisering van abortus. In de overwegend katholieke staat geldt voorlopig een algemeen verbod op abortus, ook in het geval van verkrachting, incest en foetale aandoeningen of indien het leven van de moeder in gevaar is. San Marino is samen met Malta, Andorra en het Vaticaan een van de laatste plaatsen in Europa waar zo’n verbod van kracht is.