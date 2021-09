Wit-Russische oppositieleidster Kolesnikova veroordeeld tot elf jaar cel

Proces tegen oppositie­leid­ster Maria Kolesniko­va van start in Wit-Rus­land

4 augustus In de Wit-Russische hoofdstad Minsk is woensdag het proces van start gegaan tegen een vrouw die in 2020 één van de leidsters van de protestbeweging tegen de autoritaire president Alexander Loekasjenko was. Het proces tegen oppositieleidster Maria Kolesnikova vindt plaats achter gesloten deuren.