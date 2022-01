Wit-Russische oppositieleider Tichanovskaja ontvangt Four Freedoms Award

Pfizer en BioNTech ontwikke­len vaccin tegen gordelroos

De farmabedrijven Pfizer en BioNTech willen een vaccin ontwikkelen tegen gordelroos of zona, een pijnlijke huidaandoening. Dit vaccin zou dan het eerste zijn dat gebaseerd is op de mRNA-technologie (messenger ribonucleic acid), die ook gebruikt wordt in het coronavaccin van beide bedrijven. De klinische studies zullen starten in de tweede jaarhelft.

