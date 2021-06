Wit-Russische autoriteiten halen journalist en vriendin uit hechtenis en plaatsen hen onder huisarrest

Op 23 mei werd de 26-jarige Roman Protasevitsj gearresteerd nadat hij kritiek had geuit op het regime van de Wit-Russische president Aleksandr Loekasjenko. Ook de 23-jarige vriendin van Protasevitsj, de Russische Sofia Sapega, werd aangehouden. Volgens haar ouders had de vrouw echter niets met politiek te maken.

Bekentenissen onder dwang

“Veroorzaken van onrust”

Voorlopig zou Sapega haar arrest uitzitten in een huurflat in Minsk. Voor de ouders van de 23-jarige vrouw komt de verandering als een verrassing. “We zijn in shock”, klinkt het. Volgens de vader van Protasevitsj lossen de advocaten noch de autoriteiten enige informatie over het welzijn van hun zoon. Ze geloven bijgevolg dat hun zoon verwikkeld is in “een politiek spelletje”.