Wit-Russische atlete die IOC om hulp vroeg net voor ze onder dwang werd weggehaald uit Tokio "in veiligheid", verschillende landen bieden asiel aan

Olympische Spelen Wit-Rus­land wou atlete onder dwang weghalen uit Tokio na kritiek op coaches, sportster vroeg hulp van Olympisch comité

7:33 Atlete Kristina Tsimanoeskaja uit Wit-Rusland is in Tokio bijna tegen haar wil op het vliegtuig gezet om terug te keren naar huis. Ze zegt dat de teamleiding de ingrijpende maatregel had genomen nadat ze openlijk kritiek had geleverd op haar coaches. Volgens het Internationaal Olympisch Comité is ze intussen veilig in Tokio. De 24-jarige Kristina Tsimanoeskaja heeft de nacht doorgebracht in een hotel op de luchthaven.