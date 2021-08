Wit-Russische activiste roept vanuit cel op tot einde geweld

Ze heeft geen spijt van haar besluit om in Wit-Rusland te blijven, schreef Kolesnikova. “Ik denk dat het het enige juiste was om te doen. Vrijheid valt niet zomaar in je schoot.” Wit-Rusland is niet het enige land dat er niet in geslaagd is een democratisch systeem op te bouwen. Maar: “Stap voor stap bouwen we aan een vrije en open samenleving.”