Wit-Rusland zet Poolse diplomaat uit om WO II-herdenkingsrel

‘Laatste dictator van Europa’ Loekasjen­ko herkozen met 80 procent van stemmen, dode tijdens nachtelij­ke rellen

10 augustus Na bloedige nachtelijke rellen in de nasleep van de presidentsverkiezingen in Wit-Rusland, is de situatie in het land tijdelijk gekalmeerd. De mensen zijn deze ochtend vroeg teruggekeerd naar huis, zelfs in de hoofdstad Minsk was het stil, meldden staatsmedia. De verkiezingscommissie heeft het huidige staatshoofd Alexander Loekasjenko tot winnaar uitgeroepen met 80,23 procent van de stemmen.