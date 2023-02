Wit-Rusland zal alleen in Oekraïne vechten als het land zelf wordt aangevallen

Poe­tin-bondgenoot Kadyrov wil Duitsland binnenval­len en bezetten: "We moeten terugkeren, dit is ons territori­um”

Volgens de Tsjetsjeense leider en Poetin-bondgenoot Ramzan Kadyrov was de terugtrekking van Sovjettroepen uit het voormalige Oost-Duitsland (DDR) in 1994 een vergissing. Dat heeft hij gezegd in een interview op de Russische staatszender ‘Rusland 1'. “We moeten terugkeren, dit is ons territorium”, fulmineerde hij.