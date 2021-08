Wit-Rusland vraagt VS diplomatieke aanwezigheid in het land terug te schroeven

Vulkaan Etna op Sicilië spuwt week na vorige uitbar­sting opnieuw as en lava

9 augustus Ruim een week na de vorige uitbarsting van de vulkaan Etna op het door bosbranden geteisterde Italiaanse eiland Sicilië, is de vulkaan opnieuw actief. In de loop van de nacht van zondag op maandag spuwde de vulkaan lava en as de lucht in.