Wit-Rusland spreekt van “mogelijke provocatie” door Oekraïne na inslag raket

Poetin nodigt Xi Jinping uit voor staatsbe­zoek komende lente: “China blijft aan de zijde van Moskou”

De Russische president Vladimir Poetin heeft zijn Chinese ambtsgenoot Xi Jinping uitgenodigd voor een staatsbezoek aan Moskou in de lente. Dat heeft Poetin vandaag gezegd in een videochat met Xi Jinping die op de website van het Kremlin werd gepubliceerd. “Volgend jaar zullen de intensieve bilaterale uitwisselingen worden voortgezet, daar twijfel ik niet aan. En we zullen een gelegenheid vinden om elkaar persoonlijk te ontmoeten”, zei het Russische staatshoofd.

12:58