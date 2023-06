Wit-Rusland ontvangt tactische kernwapens: “Tot 3 keer zo krachtig als de atoombom op Hiroshima”

Oekraïne zal tijdens komende NAVO-top geen uitnodi­ging tot lidmaat­schap ontvangen, zegt Stolten­berg

Over iets minder dan een maand komen de NAVO-lidstaten weer samen tijdens de jaarlijkse top. De vraag die blijft hangen, is wanneer Oekraïne een uitnodiging tot lidmaatschap mag ontvangen. NAVO-chef Jens Stoltenberg vertelde aan de Amerikaanse nieuwssite ‘USA TODAY’ dat het land er niet op moet rekenen dat het tijdens de bijeenkomst in Litouwen een formele uitnodiging zal ontvangen. Wel kan Oekraïne nieuwe veiligheidsgaranties verwachten, aldus Stoltenberg. “Ik verwacht nieuwe besluiten over concrete steun.”