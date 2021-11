Wit-Rusland ontruimt kamp aan Poolse grens

Ontbossing in Brazili­aans Amazonege­bied met 22% toegenomen

De ontbossing van het Amazonewoud in Brazilië is tussen augustus 2020 en juli 2021 met bijna 22 procent gestegen, in vergelijking met het jaar ervoor. Het gaat om de grootste hoeveelheid verdwenen bos van de afgelopen 15 jaar. Dat blijkt donderdag uit officiële ramingen van het Instituut voor Ruimteonderzoek (Inpe) op basis van satellietbeelden.

1:19